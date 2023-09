Stellantis confirma investimento de R$ 2,5 bi em fábrica no RJ

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2023 - 14:13 Compartilhe

RIO DE JANEIRO, 22 SET (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis confirmou nesta sexta-feira (22) a continuidade do ciclo de investimentos de R$ 2,5 bilhões até 2025 no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro.

O presidente da Stellantis para América do Sul, Antonio Filosa, esteve com o governador do Rio, Cláudio Castro.

Além dos investimentos, Filosa também apresentou a Castro e outros integrantes do governo o novo Citroën C3 AirCross, modelo que em breve começará a ser produzido em Porto Real.

Para Antonio Filosa, o polo fluminense é estratégico para o futuro da empresa e para o desenvolvimento de uma mobilidade sustentável e acessível: “Suas instalações receberam importantes investimentos nos últimos anos e, além disto, os sistemas e equipamentos de produção do Polo Automotivo estão totalmente atualizados com as melhores referências tecnológicas globais da Stellantis” “Os colaboradores estão capacitados e reúnem as competências e talentos necessários para impulsionar o crescimento da unidade de Porto Real”, complementou o presidente.

A planta, que opera desde 2001, é uma das unidades produtivas da Stellantis no Brasil, de um total de cinco fábricas na América do Sul, e os investimentos se destinam ao desenvolvimento de novos produtos, pesquisa e desenvolvimento e modernização das instalações, sistemas e equipamentos da unidade industrial.

O local gera 1,7 mil empregos diretos e atrai fornecedores, especialmente empresas de autopeças e para prestadores de serviços, dinamizando a economia do sul fluminense. (ANSA).

