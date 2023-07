Stellantis compra Norauto Argentina para crescer no varejo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – A Stellantis South America anunciou nesta terça-feira (4) que adquiriu 90% do controle acionário da Norauto Argentina, empresa especializada na comercialização de produtos e serviços para motoristas.

Com a negociação, a Stellantis amplia sua participação no mercado de reposição e se aproxima dos clientes em linha com seus objetivos apresentados no plano estratégico “#DareForward2030”, como parte da consolidação como uma empresa de tecnologia de mobilidade.

“Como parte do desenvolvimento de seu plano estratégico, a Stellantis está expandindo sua participação no segmento de serviços de mobilidade. Assim, reforça sua presença na área de pós-venda e na perspectiva de se tornar capaz de oferecer atendimento ao cliente em todas as suas necessidades”, afirma Paulo Solti, vice-presidente de Peças e Serviços da Stellantis América do Sul.

A Stellantis planeja concluir a aquisição de 100% das ações da empresa argentina após o primeiro ano de operação.

Presente na Argentina desde 1998, a Norauto Argetina possui 13 unidades localizadas na província de Buenos Aires, 360 funcionários a atende mais de 40 mil clientes mensalmente em seus pontos estratégicos. (ANSA).

