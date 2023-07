Stellantis celebra ‘resultados recordes’ e desafia Tesla

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 10:01 Compartilhe

TURIM, 26 JUL (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis encerrou o primeiro semestre de 2023 com faturamento de 98,4 bilhões de euros, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já o lucro líquido foi de 10,9 bilhões de euros, o que representa um crescimento de 37%, enquanto o fluxo de caixa industrial ficou em 8,7 bilhões, aumento de 3,3 bilhões na comparação com o primeiro semestre de 2022.

“Nosso desempenho excepcional, com resultados recordes no primeiro semestre, apoia nossa sustentabilidade em longo prazo e nossa capacidade de realizar os ambiciosos objetivos do plano Dare Forward 2030”, disse o CEO Carlos Tavares.

“Hoje somos mais lucrativos que a Tesla, será um desafio entusiasmante entre eles e a Stellantis”, acrescentou o executivo.

O grupo vendeu 169 mil unidades de veículos elétricos (BEV), alta de 24%, e 315 mil carros de baixa emissão (LEV), crescimento de 28%, na primeira metade do ano.

A Stellantis tem hoje 25 modelos BEV disponíveis e pretende lançar 23 em 2024. Esses resultados também foram comemorados pelo governo da Itália, que tenta fazer o grupo aumentar os investimentos no país.

“Os dados sobre a receita e o lucro da Stellantis dizem que essa grande multinacional pode ter outros recursos para investir mais em nosso país”, disse o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.

“Esperamos alcançar um acordo nas próximas semanas. Entre o fim de 2023 e o início de 2024, veremos uma inversão de tendência, e a produção na Itália voltará a crescer. Mas depende também do governo, que deve apoiar os carros de baixa emissão, não podemos agir sozinhos”, reforçou Tavares. (ANSA).

