Stellantis bate novo recorde de produção na América do Sul

SÃO PAULO, 11 DEZ (ANSA) – A Stellantis bateu recorde de produção na América do Sul em novembro, com 90.171 veículos fabricados, superando a marca anterior, de 88,7 mil, que havia sido registrada em agosto deste ano.

De acordo com a empresa, “todas as suas plantas na região alcançaram números expressivos no volume de produção em 2024”, como o Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, que tem registrado recordes mensais consecutivos desde agosto, com volumes superiores a 45 mil veículos por mês.

Segundo o grupo, “esse é o maior volume de produção” na unidade mineira desde a criação da Stellantis, em 2021.

Já o Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, obteve o melhor desempenho do ano no mês de agosto, com 22.381 veículos, enquanto o de Porto Real, no Rio de Janeiro, atingiu a marca de 5.055 unidades em outubro.

A Stellantis também registrou avanços na Argentina, onde o Polo Automotivo de Córdoba alcançou o recorde de 8 mil veículos produzidos em fevereiro deste ano. Já a planta de El Palomar superou seu melhor desempenho em novembro, com 7.850 unidades fabricadas.

“Esse desempenho positivo reflete, além de um mercado automotivo aquecido, o compromisso da empresa com inovação, eficiência operacional e o lançamento de novos produtos que atraem e atendem de forma eficaz às demandas crescentes dos consumidores”, diz o grupo.

Para os próximos anos, estão previstos mais de 40 novos produtos, oito powertrains e quatro plataformas, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, que combinam motores flex com diferentes graus de eletrificação. (ANSA).