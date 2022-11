Stellantis avalia produção de elétricos compactos na Índia, diz presidente

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 13:26 Compartilhe

NOVA DÉLHI (Reuters) – A Stellantis está explorando oportunidades de fabricar carros elétricos compactos na Índia para exportação, mas ainda não tomou uma decisão se seguirá adiante com o projeto, afirmou o presidente-executivo do grupo automotivo, Carlos Tavares, nesta quarta-feira.

“Até agora, a Europa não consegue produzir veículos elétricos acessíveis, então isso é uma grande oportunidade para a Índia se puder vender elétricos compactos a preços acessíveis”, disse Tavares em evento do setor realizado em Chennai, sul da Índia.

“Estamos trabalhando nisso, mas ainda não decidimos. É o que estamos tentando fazer”, afirmou o executivo.

No Brasil, mercado tradicionalmente conhecido por veículos compactos e que está vivendo uma aceleração nas vendas de elétricos e híbridos, a indústria tem buscado convencer a Índia, importante produtora de açúcar, a adotar a tecnologia de motores híbridos flex, que funcionam com eletricidade e também com gasolina e etanol.

A ideia é aumentar o mercado da tecnologia para evitar que o Brasil se transforme em um nicho em um momento em que os principais países do mundo adotam a eletrificação como forma de reduzirem emissões de poluentes.

