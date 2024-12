Stellantis anuncia renúncia do CEO, Carlos Tavares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2024 - 18:35 Para compartilhar:

A Stellantis, multinacional do ramo automotivo, anunciou neste domingo, 01, que o conselho de administração da empresa aceitou a renúncia do CEO, Carlos Tavares. Segundo informações da Dow Jones, o executivo está deixando o cargo um ano antes do que o previsto.

A Stellantis afirmou em comunicado que o processo para nomear o novo presidente “está bem encaminhado, gerenciado por um comitê especial, e será concluído no primeiro semestre de 2025”. Até lá, disse a empresa, será estabelecido um novo comitê executivo interino presidido por John Elkann.

De acordo com o diretor independente sênior da companhia, Henri de Castries, “o sucesso da Stellantis desde sua criação se baseou em um alinhamento perfeito entre os acionistas de referência, o conselho e o CEO. No entanto, nas últimas semanas, diferentes visões surgiram, o que resultou na decisão de hoje do conselho e do CEO”, afirmou, em nota à imprensa.