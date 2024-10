Stellantis anuncia mudanças na diretoria e troca de CEO em 2026

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 11 OUT (ANSA) – A Stellantis confirmou na última quinta-feira (10) que seu presidente-executivo, Carlos Tavares, se aposentará no final de seu contrato, em 2026, e anunciou mudanças imediatas de vários executivos do grupo automotivo.

As alterações dizem respeito a gestores da Europa, China e dos Estados Unidos e têm como objetivo fortalecer o foco nas prioridades de negócios e enfrentar os desafios globais da indústria automotiva.

Segundo a fabricante de Fiat, Chrysler, Jeep e Peugeot, o “processo formal” para identificar o sucessor de Tavares “está em andamento”. A seleção está a cargo de uma comissão especial liderada por John Elkann, que terminará os seus trabalhos até o quarto trimestre do próximo ano.

A remodelação prevê a nomeação de Doug Ostermann, até então diretor de operações na China, para assumir o cargo de diretor financeiro, em substituição a Natalie Knight, que deixará a empresa. A Stellantis também especificou que Antonio Filosa, CEO da marca Jeep, será o novo chefe de suas operações nos EUA, no lugar de Carlos Zarlenga, cuja próxima função será anunciada posteriormente.

Já Santo Ficili foi nomeado CEO da Maserati e da Alfa Romeo, enquanto Jean-Philippe Learnato foi escolhido como diretor de operações para a Europa Alargada e Gregoire Olivier será o chefe de operações para a China.

“O conselho é unânime em seu apoio a Tavares e às mudanças dramáticas anunciadas. Estamos confiantes de que essas medidas irão agilizar nossa organização e fortalecer a liderança enquanto ele trabalha para retornar o desempenho da empresa aos níveis líderes do setor”, comentou Elkann.

Para Tavares, “a nova equipe de gestão ajudará a enfrentar os desafios futuros, fortalecendo e acelerando a nossa transformação”. (ANSA).