Stellantis anuncia investimento de US$ 406 milhões nos EUA

TURIM, 11 SET (ANSA) – O grupo Stellantis anunciou nesta quarta-feira (11) um investimento de US$ 406,1 milhões (R$ 2,3 bilhões) em três fábricas no Michigan, histórico polo da indústria automotiva nos Estados Unidos.

O objetivo é apoiar os planos de eletrificação da companhia, cuja unidade de Sterling Heights será sua primeira planta nos EUA a produzir um veículo totalmente elétrico, a Ram 1500 REV, com lançamento previsto para o fim de 2024. Apenas essa fábrica receberá um aporte de US$ 235,5 milhões (R$ 1,3 bilhão).

Investimentos adicionais serão realizados para reestruturar a fábrica de picapes em Warren (US$ 97,6 milhões, ou R$ 552 milhões), visando a produção de um futuro Jeep Wagoneer eletrificado, e a unidade de motores em Dundee (US$ 73 milhões, ou R$ 413 milhões), para a produção de bandejas de bateria e peças estruturais para as plataformas STLA Frame e STLA Large.

“Estar pronta para construir nossa primeira picape elétrica Ram no Michigan é um momento de grande orgulho para nossa equipe”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares.

“Com esses investimentos apoiando tanto a Jeep quanto a Ram, estamos adicionando inovações à nossa presença industrial no Michigan para apoiar uma abordagem de múltiplas energias, focada na demanda dos clientes”, acrescentou.

Esses investimentos, segundo a empresa, contribuirão significativamente para o plano estratégico Dare Forward 2030, que prevê soluções de mobilidade inovadoras, limpas, seguras e acessíveis. (ANSA).