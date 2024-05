Stellantis anuncia investimento de R$14 bi no polo de Betim

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/05/2024 - 17:13 Para compartilhar:

BETIM, 20 MAI (ANSA) – O presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Capellano, anunciou nesta segunda-feira (20) R$ 14 bilhões em investimentos no polo automotivo de Betim, em Minas Gerais, localidade que marcou a entrada da Fiat no Brasil em 1976.

Os recursos fazem parte do maior plano de investimentos da história na indústria automotiva sul-americana, de R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030. Em abril, o grupo automotivo também detalhou que R$ 13 bilhões serão destinados ao polo automotivo de Goiana, em Pernambuco.

No encontro, Capellano também confirmou um aporte de R$ 454 milhões, ainda em 2024, para a expansão da linha de motores para os futuros lançamentos da Stellantis na região. Entre eles estarão os produtos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, que associam eletrificação com motorização flex e a etanol. Os primeiros veículos equipados com a novidade chegarão ao mercado no segundo semestre deste ano. (ANSA).