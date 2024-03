++ Stellantis anuncia investimento de R$ 30 bi no Brasil ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/03/2024 - 14:13 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 6 MAR (ANSA) – A Stellantis anunciou nesta quarta-feira (6) que vai investir R$ 30 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030, com a previsão de lançar 40 novos produtos no período e impulsionar a plataforma de veículos híbridos flex do grupo automotivo.

Segundo a empresa, trata-se do maior investimento da história da indústria automotiva no país e na América Latina, região onde a companhia é líder de mercado, e o programa também prevê o desenvolvimento de tecnologias de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos e novas oportunidades de negócios. (ANSA).

