Stellantis anuncia investimento de até 200 mi de euros na Itália

TURIM, 3 JUL (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis anunciou nesta segunda-feira (3) um investimento de até 200 milhões de euros para criar um “campus verde” na fábrica de Mirafiori, em Turim, na Itália.

A expectativa da empresa é inaugurar um espaço de 200 mil metros quadrados e capacidade para 10 mil funcionários até 2025.

Metade dos trabalhadores chegará das áreas de pesquisa e design, e a outra metade, dos escritórios centrais.

O investimento gira entre 150 milhões e 200 milhões de euros, e o plano da Stellantis ainda é inaugurar outros dois “campi verdes” em Poissy, nos arredores de Paris, na França, e em Russelsheim, perto de Frankfurt, na Alemanha.

“Esse projeto é um exemplo claro daquilo que temos em mente para a Itália. Queremos criar um ecossistema novo para melhorar a colaboração das pessoas que trabalham na empresa”, disse o responsável global de recursos humanos da Stellantis, Xavier Chéreau.

“Queremos criar um ambiente mais focado no lado humano, onde a experiência para o trabalhador seja mais flexível, com o equilíbrio certo entre vida e trabalho”, acrescentou.

O local contará com painéis fotovoltaicos e ventilação com baixo consumo energético, em linha com a meta do grupo de atingir a neutralidade em carbono até 2038. “A Itália é um verdadeiro pilar para a Stellantis”, assegurou Xavier Chéreau.

