Stellantis anuncia contratação de 1,5 mil pessoas no Brasil

SÃO PAULO, 30 JAN (ANSA) – O grupo automotivo Stellantis anunciou que vai contratar 1,5 mil novos funcionários no Brasil em 2025 para dar continuidade aos números recordes registrados pela empresa no ano passado.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (30), o presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano, disse que as admissões vão se concentrar nas fábricas de Betim (MG), com cerca de 90%, e Porto Real (RJ), com 10%.

“Isso já está acontecendo a partir de janeiro e vamos continuar ao longo do primeiro trimestre. É um momento de crescimento e novidades no mercado”, declarou o executivo.

O grupo encerrou 2024 com 29,4% de market share no Brasil, recorde desde sua constituição, em 2021, com recorde de produção em Betim, com 469 mil unidades.

“2024 foi um ano positivo para a Stellantis, com alcance em termos de desempenho a anúncios históricos na América do Sul”, reforçou Cappellano, citando os R$ 32 bilhões em investimentos na região entre 2025 e 2030, sendo R$ 30 bilhões no Brasil.

Entre as novidades previstas para este ano está a chegada da montadora chinesa de carros elétricos Leapmotor, começando por Brasil e Chile. “A presença da Leapmotor vai ser um elemento distintivo para a Stellantis a partir de 2025”, acrescentou.

Os primeiros modelos da marca devem ser importados, mas Cappellano indicou que a montadora precisará produzir localmente para crescer na região. (ANSA).