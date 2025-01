Stellantis anuncia contratação de 1,5 mil funcionários nas fábricas de Betim e Porto Real

A Stellantis anunciou nesta quinta-feira, 30, que está contratando 1,5 mil funcionários para reforçar sua capacidade de produção no Brasil, sendo 1,2 mil no polo automotivo de Betim (MG), onde são montados carros da Fiat, e 300 na fábrica da Citroën em Porto Real, no sul do Rio de Janeiro. Durante o anúncio em coletiva de imprensa, o presidente da montadora para a América do Sul, Emanuele Cappellano, disse que as contratações, destinadas a setores de produção, já começaram e vão continuar durante o primeiro trimestre.

“As projeções de crescimento nos levam a fazer essas contratações adicionais. A capacidade produtiva acompanha o mercado e vai crescer ao longo de 2025”, afirmou Cappellano.

Segundo o executivo, a fábrica de Betim, que atualmente emprega 16 mil pessoas, está funcionando a plena capacidade, com alguns setores em dois turnos e outros em três. “Hoje, Betim é uma planta que está trabalhando a todo vapor.”

A fábrica de Porto Real, por sua vez, funciona com alto nível de produção, empregando 1,8 mil funcionários, mas não com todos os turnos, conforme Cappellano. “Quando fazemos contratações é para gradualmente reforçar as áreas que têm mais demanda”, comentou.

Em paralelo às contratações, a montadora dá início neste ano aos investimentos de R$ 30 bilhões programados para as fábricas brasileiras até 2030.

Estão previstos para o período o lançamento de 40 carros, entre novos modelos e renovação do portfólio atual, incluindo seus primeiros automóveis híbridos produzidos no País.

As vagas abertas estarão disponíveis no site da Stellantis, no seguinte endereço na internet: https://stellantis.empregare.com/pt-br

Além das unidades de Betim e Porto Real, a Stellantis fabrica em Goiana, no norte de Pernambuco, as picapes Toro, da Fiat, e Rampage, da Ram, assim como três utilitários esportivos da marca Jeep: Commander, Compass e Renegade.