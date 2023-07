Stellantis amplia lucro e receita no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 8:11 Compartilhe

A Stellantis, empresa criada a partir da fusão das montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, anunciou nesta quarta-feira (26) que teve lucro líquido de 10,92 bilhões de euros no primeiro semestre de 2023, valor 37% maior do que o de igual período do ano passado. A receita do grupo automotivo atingiu 98,37 bilhões de euros no semestre, representando avanço de 12% na comparação anual. Já o lucro operacional ajustado da Stellantis – medida preferida da empresa – aumentou 11% no semestre, a 14,13 bilhões de euros, gerando margem de 14,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.

