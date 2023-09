Stellantis abre na Itália seu 1º centro de tecnologia de bateria

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 16:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 8 SET (ANSA) – A montadora Stellantis inaugurou nesta quarta-feira (6) seu primeiro Centro de Tecnologia de Baterias, no complexo Mirafiori, em Turim, na Itália.

A implantação recebeu investimentos de 40 milhões de euros (R$ 213 mi) para ampliar a capacidade da empresa de projetar, desenvolver e testar conjuntos de baterias, módulos, células de alta tensão e softwares para alimentar os próximos veículos das marcas da Stellantis.

O centro é o maior da Itália e um dos maiores de toda a Europa, e terá mais de 100 profissionais qualificados supervisionando e conduzindo as atividades.

O local ocupa uma área de 8 mil metros quadrados, distribuídos em três níveis.

O núcleo do centro é composto por 32 câmaras de teste climáticos.

“Nosso novo Centro de Tecnologia de Baterias em Mirafiori reúne as ferramentas e as talentosas pessoas que precisamos para projetar, testar, verificar e produzir produtos líderes de segmento que atenderão às necessidades de nossos clientes e acelerarão o fornecimento de veículos elétricos referências para clientes em todo o mundo”, declarou disse Ned Curic, Stellantis Chief Engineering and Technology Officer.

A Stellantis também está construindo um Centro de Tecnologia de Baterias para a América do Norte, em Windsor, em Ontário, no Canadá, como parte um plano de rede global de desenvolvimento e fabricação de baterias, que incluirá seis gigafábricas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias