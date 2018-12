Stefhany Absoluta rebate acusações do ex-marido

Após ser acusada de roubo peo ex-marido Roberto Cardoso, Stefhany Absoluta quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o assunto.

A cantora, que ficou famoso com o hit ‘Meu Crossfox’, em 2009, publicou um vídeo no YouTube para dar a sua versão dos fatos, revelando até o motivo de ter se separado após apenas três meses de casamento.

“Foram três anos vivendo debaixo de ameaça. E agora, no mês de outubro, eu passei por algo terrível em Recife e decidi sair de casa porque eu estava com medo de morrer. Decidi, tomei essa decisão porque eu estava sofrendo muito”, revelou Stefhany.

“Estou aqui para abrir o meu coração para vocês. Estou profundamente abatida, a minha alma está amargurada, por tudo o que está acontecendo, por todas as calúnias e mentiras que estão sendo colocadas na internet com o meu nome”, completou a cantora, que foi acusada de aplicar um golpe e ter roubado todo o dinheiro do ex.

Por fim, ela também conta que teve a agenda de shows cancelada e chorou ao comentar sobre as ameaças que ela tem sofrido. “Muitos não entendem, mas quem sabe sou eu, que vivi ameaças. Ele nunca me bateu… é verdade, eu vivi momentos felizes, mas vivi também debaixo de muitas ameaças”, disse.

Assista ao vídeo do desabafo da cantora abaixo: