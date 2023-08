Stefani cai nas quartas de duplas em Cincinnati; Swiatek e Alcaraz vão às semifinais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 19:50 Compartilhe

Chegou ao fim nesta sexta-feira o sonho de Luisa Stefani disputar o título do Torneio de Cincinnati, a nível WTA 1000. Ao lado da russa Anastasia Pavlyuchenkova, a brasileira não foi páreo para a dupla número 2 do mundo e deu adeus nas quartas de final. Já os líderes do ranking, a polonesa Iga Swiatek e o espanhol Carlos Alcaraz tiveram de lutar muito, mas estão entre os quatro melhores em simples.

Stefani e Pavlyuchenkova vinham de excelente apresentação diante das cabeças 6 em Cincinnati e esperavam repetir a dose nesta sexta-feira. Mas a belga Elise Mertens e a australiana Storm Hunter estavam em sintonia e arrasaram, avançando com fáceis parciais de 6/2 e 6/1.

Quem continua se sobressaindo em Cincinnati é Iga Swiatek. Até o ano passado chegando no máximo às oitavas no torneio, a líder do ranking faz campanha de superação e belos resultados. Nesta sexta, a principal favorita passou pela checa Marketa Vondrousova, cabeça 10, com 7/6 (7/3) e 6/1.

Na semifinal marcada para este sábado, a polonesa reencontra sua “freguês” Cori Gauff, de quem ganhou os sete encontros, todos por 2 a 0. Em casa, a americana tentará desencantar no duelo após passar pela italiana Jasmine Paolini com 6/3 e 6/2

ALCARAZ VIRA MAIS UMA

Depois de batalha de mais de três horas e virada diante de Tommy Paul, na quinta-feira, em jogo paralisado pela chuva, Carlos Alcaraz teve pouco tempo para descansar e mais uma vez precisou de três sets para ir às semifinais.

O melhor do mundo foi surpreendido pelo australiano Max Purcell e levou 6 a 4 no primeiro set. Mas se impôs nas parciais seguintes para buscar nova virada, com 6/3 e 6/4. Por vaga na decisão, ele terá pela frente o polonês Hubert Hurkacz, que vem de boa performance em Cincinnati e bateu o também australiano Alexei Popyrin por 6/1 e 7/6 (10/8).

