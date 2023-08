Steakhouse se gaba de bife vegano de R$ 340: ‘Inacreditável’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/08/2023 - 3:40 Compartilhe

Uma rede de churrascarias da Flórida se gaba de ser a primeira nos Estados Unidos a servir um bife à base de plantas. A Charley’s Steak House, em Orlando, está vendendo o FU Filet Mignon por US$ 69 (aproximadamente R$ 337).

A Chunk Foods é uma startup israelense de tecnologia de alimentos com o objetivo de “fazer cortes integrais deliciosos, nutritivos e à base de plantas, que sejam gentis com o meio ambiente e acessíveis a todos”. É parcialmente financiado por Robert Downey Jr.

+ Doador pagará US$ 19 milhões por almoço beneficente com Warren Buffet

Enquanto outros restaurantes oferecem alternativas veganas e de carne há anos , o mais novo item do menu Chunk-y de Charley tornou-o a primeira churrascaria do país a servir uma opção à base de vegetais do corte do lombo.

“O Chunk está listado no mesmo cardápio que outros cortes premium de carne bovina, graças ao seu excelente desempenho culinário, excelente sabor e textura, lista de ingredientes limpos e perfil nutricional impressionante”, disse o fundador e CEO da Chunk, Amos Golan, ao Veg News .

A equipe por trás do Charley’s afirmou que estava à procura de uma opção vegana viável e finalmente se viu incapaz de detectar a diferença entre a carne real e a opção vegana durante um teste cego de sabor do produto Chunk’s.

“Isso nos enganou”, disse Seth Miller – vice-presidente e COO do Talk of the Town Restaurant Group, que administra o Charley’s – à Fast Company , explicando que a equipe estava procurando algo para servir convidados veganos e vegetarianos que se juntam a seus amigos carnívoros, mas tinha “só ficado desapontado” (até agora).

Chunk usa apenas alguns ingredientes em seu “filé”, incluindo soja e trigo fermentados, suco de beterraba, óleo de coco, ferro fortificado e B12, evitando aditivos encontrados em outras opções à base de plantas .

Uma versão de 6 onças do bife tem 40 gramas de proteína e sem colesterol.

“Embora a tecnologia esteja enraizada em métodos clássicos de fermentação, o produto final aproveita anos de ciência e tecnologia”, explicou Golan à Fast Company.

“Um dos maiores desafios da indústria é imitar a textura, a cor e o sabor da carne tradicional, além de controlar a direção e a espessura das fibras e a suculência do corte.”

Este parece ser um feito que Chunk conquistou.

O FU Filet Mignon é preparado ao lado de outros cortes nobres de carne, com um tempero seco esfregado na fogueira a lenha – onde a temperatura pode chegar a 1.200 graus.

Os garçons servem de smoking.

“Como cozinhamos em fogo aberto, queríamos que tivesse um desempenho muito semelhante a um bife – não queríamos trazer algo para o qual teríamos que criar uma execução separada ou padrões de procedimento diferentes”, explicou Miller.

O Talk of the Town Restaurant Group planeja oferecer o corte em suas outras churrascarias, incluindo Texas Cattle Co. e Vito’s Chop House.

“Esta parceria fornece uma solução que se alinha com nossas expectativas de qualidade para cada item que servimos. Se não for o melhor, não o serviremos”, disse Miller ao Veg News.





Enquanto a qualidade do sabor depende da decisão dos clientes, o debate sobre o valor nutricional do veganismo continua entre especialistas em alimentos e ativistas .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias