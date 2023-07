Statkraft Brasil bate recorde com comercialização de 21 TWh até junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 16:46 Compartilhe

A Statkraft Brasil, líder de hidrelétricas da Europa que opera no Brasil desde 2012, bateu novo recorde de comercialização de energia renovável no País, atingindo 21 terawatts-hora (TWh) de energia até junho deste ano. Entre compra e venda, já foram realizadas mais de 550 transações este ano para mais de 100 consumidores em diferentes fontes de energia, informou a companhia.

“Com esse resultado, a Statkraft, que é referência no mercado internacional, consolida-se também como um importante player do mercado nacional”, disse em nota nesta sexta-feira, 28.

A empresa norueguesa, uma das maiores comercializadoras de energia do mercado europeu, possui atuação em 21 países e 13 bolsas de energia.

No Brasil, possui uma carteira de clientes comerciais e industriais de diversos segmentos. Além da comercialização, a empresa ainda atua na busca de soluções customizadas para atender às diferentes necessidades dos clientes, sendo pioneira a oferecer energia renovável rastreável no Brasil, através do Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC).

Atualmente, a Statkraft controla 18 ativos de geração renovável no Brasil e, entre projetos em construção e operação, ultrapassará a marca de 1 gigawatts (GW) de capacidade instalada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias