Startups ajudam a resolver desafios do mercado de e-commerce

As startups, novas empresas de base tecnológica, surgem para resolver desafios das cadeias produtivas nos mais diversos segmentos. No mercado de compras pela internet, a Clique Retire e o aplicativo Vigia de Preço, recém-lançados, chegam com propostas para suprir duas lacunas: as dificuldades de logística para entrega de mercadorias e a confiança dos consumidores na hora de realizar uma compra online.

No início da semana, a Clique Retire, em parceria com o Metrô Rio, instalou 40 máquinas, com um total de 2,5 mil compartimentos, em 38 estações para retirada de mercadorias por consumidores que sofrem restrições de entregas nas regiões em que moram. Segundo pesquisa feita pela empresa com dois mil usuários cadastrados, 56% apontaram que não recebem mercadorias em seus endereços.

É o caso da técnica em telecomunicações Érica Marques, de 29 anos, que mora em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo ela, as empresas não entregam em sua casa por alegarem alto risco de assaltos na região. “Isso me prejudica, pois acabo deixando de comprar pela internet, onde os preços são mais vantajosos, para comprar em loja física”, diz.

Executivos da Clique Retire e do Metrô Rio durante anúncio da instalação dos boxes em 38 estações – Divulgação

Para Márcio Artiaga, sócio-fundador da Clique Retire, as caixas postais compartilhadas podem impactar positivamente na economia do Rio. “Resolvemos o problema de logística das empresas e fornecemos ao cidadão um endereço alternativo para a retirada de produtos. Com isso, as compras aumentam, o mercado se torne mais dinâmico e gera mais renda e emprego”, aponta.

Assistente virtual compara preços e analisa descontos Há dois anos em atividade, a startup Vigia de Preço acaba de lançar um aplicativo para celular que auxilia o usuário a escolher a melhor oferta na internet. Em cada produto pesquisado, o app faz uma varredura nas lojas virtuais e aponta o menor valor. A tecnologia permite, ainda, criar alertas para ser avisado quando um produto atingir determinada faixa de preço e analisar as variações de valores em até um ano.

As funcionalidades, explica Rodrigo de Azevedo, diretor comercial da Vigia de Preço, contribuem para aumentar a confiança do consumidor, especialmente às vésperas da Black Friday: “Com o sistema de variação de preços, percebemos que uma loja virtual aumentou em R$ 500 o preço de um produto nas últimas semanas de outubro e voltou ao preço anterior em novembro. Foi uma estratégia. Cabe ao cliente dizer se é fraude ou não”.

Como os boxes funcionam

Os boxes da Clique Retire podem ser usados tanto para o recebimento quanto para toca de mercadorias. O usuário entra no site www.cliqueretire.com.br, faz o cadastro gratuito e escolhe a estação do Metrô Rio em que deseja retirar a encomenda.

Em seguida, o usuário recebe um e-mail com o endereço do centro de distribuição da Clique Retire, que pode ser inserido em qualquer site de compras virtuais do país e do mundo. Após chegar ao local, a empresa destina a encomenda para os boxes da estação do Metrô determinada pelo usuário.

Quando a encomenda chega à estação do Metrô escolhida, o usuário recebe um SMS com um QR Code para abrir o compartimento e retirar o produto. O serviço é gratuito até dezembro, quando passará a funcionar também nas estações das barcas, em Niterói e Praça XV. Passo a passo no app O Vigia de Preço pode ser baixado gratuitamente pelo celular. No app, o usuário tem acesso a produtos das principais lojas virtuais do mercado. Em cada oferta, aparece uma etiqueta ao lado. Nas cores verde, laranja ou vermelho, elas apontam porcentagem de desconto ou aumento de preços dos produtos.

No aplicativo, o usuário pode criar alertas para ser avisado quando o produto desejado atingir a faixa de preço que considera adequada. Um gráfico irá mostrar o histórico dos valores.