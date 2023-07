Startups: abertas as inscrições para o Programa Soja Sustentável do Cerrado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 8:23 Compartilhe

São Paulo, 28/07/2023 – O Programa Soja Sustentável do Cerrado (PSSC), Edição 2023, está com inscrições abertas para startups que querem desenvolver projetos de inovação tecnológica para uma agricultura sustentável para o clima e livre de desmatamento. As inscrições foram abertas na quarta-feira (26) e vão até 16 de agosto. As startups selecionadas recebem apoio financeiro de até US$ 50 mil, informa a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

Fruto de parceria internacional do AgTech Garage, parte do grupo PwC, e do Land Innovation Fund, o PSSC terá US$ 600 mil da startup Finance Facility para fomentar até 20 projetos de inovação. A Embrapii é apoiadora estratégica do programa e acaba de renovar a parceria por mais dois anos. Para a Edição 2023 do PSSC serão selecionadas até 10 startups para cada um dos dois ciclos previstos, com duração de um ano.

O programa ganhou amplitude temática, com foco no desenvolvimento e implementação de soluções de inovação que contribuam para uma cadeia de suprimentos da soja sustentável, livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa. O gerente de Mobilização Empresarial da Embrapii, José Menezes, destaca que o PSSC está alinhado com a agenda de sustentabilidade da Embrapii, que tem 67% dos contratos atrelados aos Objetivos de Sustentabilidade (ODS) da ONU. A agroindústria tem despontado como o setor com maior número de projetos apoiados, dentro de um total de 19 áreas diferentes.

A Embrapii será responsável pela ponte entre startups e empreendedores com os centros de pesquisas para o desenvolvimento dos projetos selecionados, além de cofinanciar iniciativas pontuais com recursos não reembolsáveis.

Para mais informações sobre a iniciativa, acesse: (https://www.agtechgarage.com/soja-sustentavel/).

