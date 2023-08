Startup recebe financiamento da Fapesp para tecnologia de análise de solo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 10:00 Compartilhe

São Paulo, 22 – A startup ByMyCell, empresa de biotecnologia, informa que recebeu um financiamento de R$ 1,1 milhão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) via projeto Pipe Fase 2 para aplicação em tecnologia de análise de solo visando a agricultura de precisão.

A empresa utiliza sequenciamento de DNA de nova geração para identificar em amostras de solo a diversidade de microrganismos benéficos e patogênicos de forma rápida, com alta resolução e a custos mais acessíveis que outras alternativas existentes no mercado, auxiliando na tomada de decisão para o aumento de produtividade e redução no uso de agroquímicos.

O CTO da ByMyCell e pesquisador responsável do projeto, Rafael Silva Rocha, disse no comunicado que “este financiamento nos permitirá desenvolver nossa tecnologia e expandir nosso banco de dados de referência de amostras, o que nos ajudará a fornecer melhores ferramentas para os agricultores e reduzir o impacto ambiental da agricultura. O impacto será para toda a cadeia, desde o ambiente, passando pelos agricultores até chegar no consumidor”.

