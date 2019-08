Startup RD recebe aporte de R$ 200 milhões

A startup catarinense Resultados Digitais (RD) anuncia nesta quinta-feira, 15, que receberá aporte de R$ 200 milhões, liderado pelo fundo Riverwood, ex-investidor da 99. Os recursos vão auxiliar a empresa de marketing digital a se expandir internacionalmente. Hoje presente na América Latina e na Península Ibérica, a companhia quer se consolidar nesses países e crescer em mercados emergentes como Índia e Indonésia.

“Buscamos lugares com maturidade digital parecida com a do Brasil e onde temos chance de expandir rápido”, disse Eric Santos, presidente da RD, em entrevista ao Estado.

O aporte, que também teve a participação dos fundos TPG, Redpoint e Astella, será utilizado ainda para fazer contratações. Nos próximos 12 meses, a empresa pretende abrir 250 vagas. Hoje, tem cerca de 700 funcionários – 600 deles estão em Florianópolis, onde a RD está prestes a abrir uma nova ala em sua sede.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.