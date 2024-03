Startup Fisker, de veículos elétricos, prepara-se para potencial falência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 18:18 Para compartilhar:

A problemática startup de veículos elétricos Fisker contratou consultores especializados em reestruturação para auxiliar a companhia em um possível pedido de falência, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Fisker, que recentemente alertou que corria o risco de ficar sem dinheiro este ano, contratou o consultor financeiro FTI Consulting e o escritório de advocacia Davis Polk para trabalharem em um possível processo, disseram as pessoas. A montadora informou, no mês passado, que computou vendas de US$ 273 milhões no ano passado e mais de US$ 1 bilhão em dívidas.

A Fisker divulgou um alerta, no mês passado, citando a contínua preocupação de que havia “dúvidas substanciais” sobre sua capacidade de permanecer no mercado. A empresa disse que negociava uma captação adicional de recursos junto a investidores e estava procurando um novo parceiro para fabricação de seus produtos nos EUA.

A Fisker e FTI Consulting não quiseram comentar, enquanto Davis Polk não respondeu imediatamente.

A empresa, com sede em Manhattan Beach, na Califórnia, adiou no final de fevereiro a divulgação de seus resultados financeiros completos do ano passado, porque faltava um número suficiente de profissionais de contabilidade experientes, de acordo com um documento regulatório.

A Fisker faz parte de um grupo de startups de veículos elétricos que tiveram grande sucesso e abriram o capital no início da década, muitas delas por meio de empresas de propósito específico, ou SPACs, que buscavam levantar fundos com o intuito de adquirirem uma outra empresa. A estratégia ajudou as companhias a acelerarem sua estreia no mercado. A ascensão também coincidiu com uma onda de entusiasmo dos investidores por empresas que poderiam potencialmente seguir os passos da Tesla e entrar no mercado automotivo extremamente competitivo.

