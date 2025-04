Startup diz ter recriado extintos lobos-terríveis com 3 filhotes

SÃO PAULO, 8 ABR (ANSA) – Cientistas da startup americana Colossal Biosciences afirmam que conseguiram recriar três exemplares de lobos-terríveis, espécie pré-histórica extinta há mais de 10 mil anos que ganhou fama ao aparecer na série “Game of Thrones”.

Nascidos em outubro de 2024, os filhotes Rômulo, Remo e Khaleesi podem ser a prova de que é possível trazer à vida animais que não existem. Ou não. A chegada dos lobinhos-terríveis causou ceticismo em membros da comunidade científica mundial.

“Após uma ausência de mais de 10 mil anos, nossa equipe tem orgulho de devolver o lobo-terrível ao seu devido lugar no ecossistema”, anunciou a Colossal Biosciences em comunicado. A empresa teria conseguido o código genético da espécie extinta a partir de fragmentos de DNA de lobos-terríveis recuperados nos poços de piche em La Brea, Los Angeles, Estados Unidos.

Os filhotes foram criados tendo como base o genoma encontrado em um dente de 13 mil anos e de um crânio de 72 mil anos.

Em entrevistas para a New Scientist e ABC News, a bióloga evolucionista Beth Shapiro, da Colossal, defendeu o projeto ao questionar “os conceitos de espécies”, que segundo ela, são “sistemas de classificação humana, e todos podem discordar e todos podem estar certos”.

Além disso, Shapiro também declarou que “a melhor definição de uma espécie é se ela se parece com aquela espécie, se ela age como aquela espécie, se ela cumpre o papel daquela espécie, então você conseguiu”.

No entanto, pesquisadores como Jeremy Austin, diretor do Australian Centre for Ancient DNA, discordam da bióloga e criticam a iniciativa da Colossal.

Segundo Austin, a startup apenas “criou um lobo cinzento geneticamente modificado que se parece com a imagem que a empresa tem do lobo-terrível”.

Outro crítico é o cientista Adam Boyko, geneticista da Universidade Cornell, nos EUA. Ele lembrou que os filhotes Romulus, Remus e Khaleesi não estão sendo criados em matilhas de lobos-terríveis, onde poderiam aprender o comportamento da espécie, assim como não estão se alimentando de uma dieta de dezenas de milhares de anos atrás. (ANSA).