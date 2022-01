Startup diz que protótipo de bateria entrega autonomia de 1,2 mil quilômetros em teste

Por Paul Lienert

DETROIT, Estados Unidos (Reuters) – A Our Next Energy (ONE), uma startup norte-americana criada há dois anos, disse nesta quarta-feira que um Tesla Model S equipado com um protótipo de sua bateria alcançou autonomia de 752 milhas (1.210 quilômetros) sem recarregar.

A startup pretende começar a produzir baterias com autonomia semelhante – cerca do dobro da maioria dos veículos elétricos existentes – até o final de 2023, de acordo com Mujeeb Ijaz, fundador e presidente-executivo da ONE.

“Planejamos fabricar (baterias) na América do Norte e acreditamos que isso possa ser feito de forma econômica”, disse Ijaz.

A ONE tem se concentrado no desenvolvimento de uma bateria avançada de longo alcance que usa materiais mais seguros e sustentáveis. O trabalho, segundo a empresa tem resultado em baterias menores, mais baratas e com maior densidade de energia.

Ijaz, um veterano de 30 anos no setor, é um ex-executivo sênior da Apple e da A123 Systems, onde liderou equipes de desenvolvimento de sistemas de bateria para veículos elétricos.

Referindo-se à bateria Gemini, da ONE, Ijaz disse: “Queremos eliminar o níquel e o cobalto, mas não queremos abrir mão da densidade de energia. Nosso objetivo é reinventar a química da bateria, bem como o design da célula”, a fim de fornecer pelo menos 750 milhas de autonomia entre as recargas.

“Se você colocar tanta energia a bordo, estará pronto para qualquer coisa que o cliente pedir – uma viagem longa ida e volta ou rebocar um trailer.”

A autonomia do pack da ONE está muito além da melhor bateria dos veículos elétricos atuais, incluindo o Lucid Air, que oferece pouco mais de 500 milhas na versão mais sofisticada.

Ijaz disse que a ONE escolheu um Tesla Model S para mostrar seu protótipo porque o carro “tem uma eficiência bastante elevada e uma bateria bastante grande”, que oferece espaço suficiente para a instalação de uma bateria da ONE.

O teste foi feito em uma estrada em Michigan no final de dezembro, a uma velocidade média de 55 milhas por hora (88,5 quilômetros por hora), disse a empresa.

