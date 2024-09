Startup de móveis personalizados recebe aporte de R$ 3 milhões de investidores anjo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 12:50 Para compartilhar:

A startup Movêu, plataforma de móveis personalizados, recebeu um aporte de R$ 3 milhões, sendo R$ 1,5 milhão da Investidores.vc, que reúne cerca de 500 investidores anjo. O outro R$ 1,5 milhão foi aportado por diferentes investidores, como GV Angels, Poli Angels, Patrick Sigrist (fundador do iFood e Nomad), Pedro Conrade (Banco Neon), Alan Chusid (Spin Pay), Otavio Maluf (Eucatex), Silvio Kozuchowicz (SKR Construtora) e outros. A startup já havia recebido R$ 1,5 milhão no ano passado, também via Investidores.vc.

Os recursos serão utilizados no desenvolvimento de tecnologia, aumento do portfólio de produtos e mídias sociais.

Por meio do site, a Movêu permite o desenvolvimento de móveis customizados, como estantes, mesas de cabeceira, guarda roupas e sapateiras, a partir de tecnologia 3D intuitiva. Está conectada a indústrias de móveis e também atua no pós-venda.

Este ano, a startup tem a previsão de vender 500 móveis e alcançar faturamento de R$ 1,5 milhão. Para o próximo ano, a expectativa é alcançar R$ 5 milhões.