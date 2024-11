Startup de IA para robôs recebe investimentos que somam US$ 400 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2024 - 8:33 Para compartilhar:

A startup americana Physical Intelligence, que desenvolve softwares de inteligência artificial (IA) para robôs, recebeu, na segunda-feira, 4, investimento de US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões) de Jeff Bezos, fundador da Amazon, além de outras empresas de capital de risco, como Thrive Capital, Lux Capital, OpenAI, Redpoint Ventures e Bond.

A Physical Intelligence está desenvolvendo um software que funcione para qualquer tipo de robô, sem a necessidade de programas específicos para cada função, os chamados “cérebros universais”.

Apesar de o projeto ainda estar em fase inicial, os fundadores da empresa acreditam que a tecnologia possa chegar ao nível de evolução dos modelos de linguagem do ChatGPT e marcar nova era na robótica.

Em artigo, a empresa explicou como está desenvolvendo o software – chamado de p0, ou pi-zero – que possibilita que os robôs façam tarefas do dia a dia, como dobrar roupas e organizar mantimentos.

A rodada de investimentos avaliou a startup – fundada neste ano – em US$ 2 bilhões (R$ 11,5 bilhões), o que mostra um crescimento expressivo em relação aos números da fase inicial – cerca de US$ 70 milhões (R$ 403 milhões).

As principais empresas de tecnologia têm muito interesse na área de IA para robôs. A Amazon vem ampliando mais o uso de robôs para agilizar os processos de entrega e organização de encomendas.

Entre os fundadores da Physical Intelligence estão Karol Hausman, CEO da startup e ex-cientista de robótica do Google; Sergey Levine, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, entre outros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.