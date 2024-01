Startup de Elon Musk implanta chip no cérebro da primeira cobaia humana

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/01/2024 - 1:53 Para compartilhar:

Elon Musk anunciou que sua startup de tecnologia humana Neuralink inseriu um implante de chip no cérebro de sua primeira cobaia humana.

O bilionário disse que a pessoa teve o chip implantado cirurgicamente em seu cérebro no domingo e “está se recuperando bem”.

“Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos de neurônios”, escreveu Musk no X , a mídia social de sua propriedade.

A Food and Drug Administration dos EUA deu luz verde no ano passado para testes em humanos dos chips cerebrais da empresa depois que a Neuralink realizou centenas de testes em porcos, ovelhas e macacos – e foi denunciada por abuso de animais por grupos de direitos dos animais no processo.

“Os últimos dois anos foram focados na construção de um produto pronto para uso humano”, disse DJ Seo, cofundador da Neuralink, à Bloomberg News em novembro. “É hora de ajudar um ser humano de verdade.”

O chip cerebral – que tem 1.000 eletrodos – tem como objetivo permitir que as pessoas executem funções de computador sem fio, apenas pensando no que gostariam de fazer por meio de um mecanismo “pense e clique”.

No mês passado, a empresa informou que estava procurando tetraplégicos com menos de 40 anos para participar dos testes em humanos.

Ele também disse que um cirurgião removeria parte do crânio do paciente testado antes que um robô de 2,10 metros de altura chamado R1 assumisse o comando para implantar 64 fios revestidos com eletrodos em seu cérebro.

Os eletrodos são programados para coletar dados sobre o cérebro, incluindo a atividade neural ligada à intenção do movimento.

Esses sinais neurais registrados pelos eletrodos seriam então enviados de volta aos computadores Neuralink para decodificação.

“O objetivo de curto prazo da empresa é construir uma interface cerebral generalizada e restaurar a autonomia daqueles com condições neurológicas debilitantes e necessidades médicas não atendidas”, disse Seo, que também detém o título de vice-presidente de engenharia, à Bloomberg.

“Então, realmente, o objetivo a longo prazo é ter isto disponível para milhares de milhões de pessoas e desbloquear o potencial humano e ir além das nossas capacidades biológicas.”

Não está claro quantos participantes humanos farão parte do teste tecnológico – que avaliará a segurança do robô cirurgião e do próprio chip, bem como sua funcionalidade.

O julgamento levará cerca de seis anos para ser concluído

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias