Startup de carros voadores afirma ter atingido 2.850 pré-encomendas de veículos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/03/2024 - 2:03 Para compartilhar:

Um fabricante de carros voadores que custa US$ 300 mil, apoiado pela SpaceX, disse que tem uma carteira de pré-encomendas de 2.850 unidades, com os primeiros protótipos programados para estar no ar já no próximo ano.

Alef Aeronautics, uma startup sediada no Vale do Silício, disse que as pré-encomendas de seu Modelo A totalizam mais de US$ 850 milhões.

O carro de dois lugares e 385 quilos, apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Detroit no ano passado , é um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) capaz de atingir velocidades de 177 km/h no ar e até 56 km/h no chão.

Os clientes podem fazer um depósito totalmente reembolsável de $ 150 pelo veículo.

No ano passado, a Administração Federal de Aviação dos EUA concedeu ao Modelo A uma Certificação Especial de Aeronavegabilidade, permitindo à empresa pilotar o carro em locais limitados.

No entanto, ainda precisa também da aprovação da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário para circular nas estradas.

Há muitas questões não resolvidas em torno dos aspectos práticos dos carros voadores usados ​​nas cidades.

Em Abril passado, a FAA publicou um relatório intitulado “Conceito de Operações: Mobilidade Aérea Urbana”, que previa “táxis aéreos” operando em corredores entre vertiportos construídos nos centros das cidades e aeroportos.

No momento, não existem disposições legais ou regulamentares que regulem as rotas e trajetórias dos carros voadores dentro das cidades.

O CEO da Alef, Jim Dukhovny, disse à CNBC que espera a aprovação regulatória para o que ele chama de “o primeiro carro voador da história”.

“Se tudo correr bem, planejamos… iniciar a produção do primeiro até ao final de 2025”, disse Dukhovny.

Uma característica que diferencia o Modelo A das versões anteriores de carros voadores é a forma como ele voa.

Assim que sai do chão, a cabine gira e o corpo de fibra de carbono vira de lado, depois avança, impulsionado por uma série de hélices.

A maioria das outras tentativas recentes dos concorrentes assemelham-se a drones gigantes – e não são capazes de se deslocar sobre rodas no solo.

Alef estima um alcance de condução de 320 quilômetros e um alcance de vôo de 160 quilômetros.

Dukhovny tem um truque ainda maior na manga para 2035: um sedã Modelo Z proposto, com autonomia de vôo de 320 quilômetros e autonomia de condução de 640 quilômetros com um preço projetado de US$ 35 mil.

“Isso não é mais complicado do que um Toyota Corolla”, disse ele. “Nosso objetivo é garantir que tenha o mesmo preço.”





O produto de Alef foi considerado tão promissor que, em 2022, foi apoiado com US$ 3 milhões em capital inicial por Tim Draper, um dos primeiros investidores na Tesla e na SpaceX.

“Coloquei mais (dinheiro) quando vi que eles haviam criado um pequeno protótipo de drone que fazia exatamente o que me disseram que faria”, disse Draper à Reuters em 2022.

“O design é extraordinário. As laterais do carro se tornam asas quando o avião fica na horizontal.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias