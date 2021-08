Startup de carros elétricos Rivian busca avaliação de US$70-80 bi em IPO, diz fonte

Por Anirban Sen e Ben Klayman e Noor Zainab Hussain

(Reuters) – A empresa de veículos elétricos financiada pela Amazon, Rivian, está buscando uma avaliação de 70 a 80 bilhões de dólares em sua oferta inicial de ações (IPO), disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters nesta sexta-feira.

A Rivian enviou de maneira confidencial seu plano de IPO aos órgãos reguladores dos EUA, disse a empresa em um comunicado.

A empresa busca competir com a Tesla e quer começar a produção de uma picape e uma SUV elétricas ainda este ano.

O anúncio acontece no momento em que montadoras correm para desenvolver veículos elétricos, com China, Europa e outros países e regiões exigindo a redução na emissão de carbono.

Nos EUA, montadoras tradicionais como General e Ford estão reformando fábricas para produzir carros elétricos, enquanto Tesla, a taiwanesa Foxconn e várias outras startups expandem fábricas existentes ou as constroem.

No começo do mês, a Reuters publicou que a Rivian avaliava investir pelo menos 5 bilhões de dólares numa fábrica no Texas.

Uma série de startups de veículos elétricos, incluindo Nikola, Fisker e Lordstown Motors, decidiram se fundir com empresas com propósito específico de aquisição, ou SPACs, para abrir o capital.

A Rivian não deu mais detalhes sobre o IPO.

A empresa captou 10,5 bilhões de dólares desde o começo de 2019, incluindo 2,5 bilhões de dólares em julho, em uma rodada liderada pela Amazon e pela Ford.

