Startup Academy promove hackathon para buscar soluções tecnológicas que auxiliem na prevenção de catástrofes climáticas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 15:55 Para compartilhar:

Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Das 497 cidades gaúchas, 447 já foram atingidas. Pelo menos 80 mil pessoas estão em abrigos por todo o estado. Esses números dão a dimensão do desastre climático em andamento. Diante desse cenário, a Startup Academy quer mobilizar o ecossistema de inovação e tecnologia.

Por isso, na quinta-feira, dia 23 de maio, reunirá o maior número de pessoas que queiram colaborar em estratégias para tomadas de ação, desde a prevenção até a reconstrução das comunidades afetadas. Trata-se de um hackathon, um evento on-line para construção conjunta dessas iniciativas. Com o título “Soluções Inovadoras para Prevenir os Desastres Climáticos e Mitigar os Efeitos das Inundações”, o hackathon já está com inscrições abertas.

“Em meio a esta tragédia, de tantas demandas, tantas pessoas precisando do mínimo para sobreviver, a mobilização do nosso ecossistema e seus recursos é o que nos compete fazer. Assim, podemos ajudar, usando nossa expertise, ferramentas e instrumentos neste momento de extrema necessidade. O hackathon é uma maneira de juntarmos nossos conhecimentos e nossa força de vontade para auxiliar tantas vítimas do estado gaúcho. Sempre que somamos esforços algo grandioso surge; esse é nosso objetivo e meta”, explica Juliana Suzin, cofundadora e CEO da Startup Academy.

O convite para a ação vem acompanhado de um manifesto, assinado pela edtech. No texto (abaixo na íntegra), a Startup Academy apoia-se nos princípios que guiam a sua criação, como o conhecimento e a mentalidade empreendedora.

Para participar do hackathon, basta preencher o formulário on-line, até o dia 22 deste mês, pelo link: https://bit.ly/ startupacademyhackathon .