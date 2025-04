Start-up tunisiana transforma bagaço de azeitona em energia

Entre as oliveiras, na oficina do engenheiro tunisiano Yassine Khelifi, o motor de uma máquina zumbe enquanto transforma o bagaço de azeitona em briquetes para gerar calor, uma alternativa à lenha em um país altamente dependente da importação de gás e petróleo.

“Extraímos energia e ganhamos dinheiro graças aos resíduos orgânicos descartados”, explica à AFP Khelifi, de 36 anos e fundador da start-up Bioheat, criada em 2022 no povoado de Sanhaja, no norte do país.

“Isso é o que precisamos hoje em dia. Como podemos transformar algo sem valor em riqueza?”, diz mostrando os restos da extração do azeite, uma pasta feita de peles, restos de polpa e fragmentos de osso.

Nessa manhã, vários trabalhadores trazem o bagaço em caminhões e o introduzem em um molde que produz briquetes cilíndricos, que depois são deixados para secar durante 30 dias – expostos ao sol e em estufas -, antes de embalá-los para entregá-los aos clientes.

Essa pasta, que chamam de “fitoura”, é utilizada desde antigamente na Tunísia para acender fogueiras, na cozinha (como complemento alimentício) ou para alimentar os animais. Mas a maior parte dos resíduos do prensado das oliveiras acabam na natureza, contaminando o solo.

A Tunísia, um dos cinco maiores produtores mundial de azeite de oliva com 304.000 toneladas para a atual safra 2024/2025, gera quase o dobro de resíduos de “fitoura” (600.000 toneladas este ano).

Yassine Khelifi, que sempre viu no campo os trabalhadores do moinho vizinho utilizar o bagaço, se perguntava “como esse material poderia queimar durante tanto tempo sem apagar”.

Isso lhe deu a ideia, anos mais tarde, de “transformá-lo em energia” para “reduzir o uso da lenha como combustível em um país que sofre com o desmatamento e a mudança climática”.

Esse engenheiro, analista de imagens de satélite, montou seu próprio negócio em 2015 para vender estufas, mas constatou que a lenha acabava. Em 2018, começou a procurar na Tunísia e na Europa uma máquina que pudesse transformar o bagaço em briquetes, em vão.

Por isso decidiu construí-la por conta própria e passou quatro anos testando “todo tipo de motor e peças sobressalentes”.

O resultado foi um briquete com umidade residual de 8%, aproximadamente a metade que a da lenha, que “emite muito menos CO2”.

A Bioheat, que conta com dez empregados, encontrou vários clientes na Tunísia, entre eles restaurantes, hotéis e algumas escolas com aquecimento precário das regiões desfavorecidas do noroeste, onde as temperaturas podem ser duras no inverno.

– “Fomentar” esses projetos –

Ainda assim, a maior parte (60%) de sua produção (600 toneladas este ano), ele exporta para a França e Canadá.

Selim Sahli, proprietário de uma hospedagem perto de Nabeul, no leste, está encantado por ter mudado a lenha por briquetes. “É uma energia limpa e fácil de utilizar, e do ponto de vista econômico reduz meus gastos com calefação em um terço”.

Ahmed Harrar, proprietário de uma pizzaria nos arredores da capital, Tunez, menciona outras vantagens. Os briquetes produzem menos fumaça que a lenha, para alívio de seus vizinhos, e a ‘fitoura’ dá um sabor especial à pizza”.

Aproveitar melhor o bagaço “contribui para proteger o meio ambiente, criar empregos e riqueza”, considera Noureddine Nasr, antigo especialista em desenvolvimento agrícola e rural da Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Esses tipos de projetos devem “ser fomentados”, já que podem ajudar a aliviar a forte dependência da Tunísia do combustível importado, afirma.

Segundo dados oficiais, o país importa mais de 60% do combustível e do gás do qual precisa, e o abastecimento energético é uma carga pesada para o orçamento do país, cujas dívidas chegam a cerca de 80% de seu PIB.

Para criar sua empresa, Khelifi teve que percorrer “um caminho cheio de obstáculos”, especialmente para obter fundos devido aos “elevados juros bancários”, por isso pensou em recorrer ao seu entorno.

No entanto, suas ambições seguem intactas, e sonha em se tornar “um ator importante da transição para as energias limpas na Tunísia e, por que não, em escala mundial”.

