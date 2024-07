Starmer viaja à Escócia em busca de ‘reinício’ das relações no Reino Unido

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2024 - 13:44 Para compartilhar:

O novo primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, faz neste domingo (7) a sua primeira viagem oficial, à Escócia, em busca de um “reinício imediato” das relações dentro do Reino Unido.

“O povo em todo o Reino Unido está unido por crenças compartilhadas. Valores fundamentais de respeito, serviço e comunidade que nos definem como uma grande nação”, disse o premiê em comunicado antes de sua viagem.

“E isso começa hoje com o reinício imediato da abordagem do meu governo, porque uma cooperação significativa centrada no respeito será fundamental para promover mudanças em todo o nosso Reino Unido”, acrescentou.

Starmer se reunirá no final da tarde com seu contraparte escocês, John Swinney, do Partido Nacional Escocês (SNP, pró-independência), que substituiu Humza Yousaf no cargo em 8 de maio.

O SNP ruiu nas eleições legislativas, retendo apenas nove deputados, em comparação aos 48 assentos obtidos nas eleições de 2019.

Se há cinco anos o partido obteve 1,2 milhão de votos, na última quinta-feira recebeu pouco mais de 700 mil.

Swinney lamentou um resultado eleitoral “muito, muito difícil e prejudicial” para o seu partido.

Este declínio acentuado em sua presença na Câmara dos Comuns é atribuído por alguns analistas ao voto útil, com muitos de seus eleitores optando pelo Partido Trabalhista, para pôr fim aos 14 anos de poder conservador.

– Uma forma de trabalhar “diferente” –

No sábado, em uma coletiva de imprensa, o novo primeiro-ministro britânico afirmou que quer “definir uma forma de trabalhar em todo o Reino Unido que seja diferente e melhor do que no passado e reconhecer as contribuições das nossas quatro nações”.

A ex-primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, no cargo até fevereiro de 2023, havia criticado a falta de comunicação do então chefe do executivo conservador, Boris Johnson, durante a pandemia de covid-19, e lamentou que sua sucessora, Liz Truss, também não tenha se comunicado com ela no início de seu mandato.

No sistema político britânico, os governos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm jurisdição sobre algumas áreas, como a educação, a saúde e o meio ambiente, enquanto o Executivo britânico, com sede em Londres, retém, entre outros, os poderes de defesa e política externa.

O governo trabalhista de Tony Blair (1997-2007) foi o idealizador deste sistema, mas durante o mandato dos conservadores, entre 2010 e 2024, os governos locais lhes acusaram de marginalizá-los com frequência.

Depois da Escócia, Starmer visitará o País de Gales, governado pelo trabalhista Vaughan Gething, e a Irlanda do Norte, onde a primeira-ministra é a republicana do Sinn Féin, Michelle O’Neill.

psr/eg/yr