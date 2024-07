Starmer reafirma a Biden o compromisso ‘inabalável’ do Reino Unido com a Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2024 - 17:28 Para compartilhar:

O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reafirmou o compromisso “inabalável” de seu país com a defesa da Ucrânia na guerra contra a Rússia, durante uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poucas horas após assumir o cargo.

“Ambos os líderes reiteraram seu firme compromisso com a Ucrânia, e o primeiro-ministro destacou que o apoio do Reino Unido à Ucrânia é inabalável”, declarou o comunicado emitido pelo gabinete de Starmer em Downing Street.

Anteriormente, Biden parabenizou Starmer por sua vitória esmagadora nas eleições legislativas no Reino Unido, afirmando no X que deseja trabalhar com o novo chefe de governo britânico pela “liberdade e pela democracia em todo o mundo”.

O novo premiê também falou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que lhe agradeceu por ter reafirmado “o apoio de princípio e inabalável do Reino Unido com a Ucrânia”.

Nesta conversa, “coordenamos nossas posições com vistas à cúpula da Otan em Washington” na próxima semana, quando será abordado o conflito ucraniano, informou Zelensky na rede X.

jj/js/hgs/jb/am/mvv