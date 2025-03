Starmer liga para Trump para discutir ‘paz na Ucrânia’

LONDRES, 10 MAR (ANSA) – O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou nesta segunda-feira (10) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir, em particular, “uma paz duradoura na Ucrânia” a partir da retomada de apoio de Washington para Kiev.

O telefonema ocorreu na esteira das negociações entre ucranianos e americanos com início hoje na Arábia Saudita.

Segundo informações de Downing Street, sede da residência do premiê britânico, Starmer atualizou Trump sobre as iniciativas diplomáticas britânicas, ao mesmo tempo que aguarda por “um resultado positivo” na conversa em Riad, como por exemplo, “permitir uma retomada do apoio militar e de inteligência” de Washington para Kiev.

Mais cedo, o primeiro-ministro britânico convocou para o próximo sábado (15) uma reunião virtual dos líderes dos países dispostos a fornecer garantias de segurança à Ucrânia no caso de um eventual acordo de cessar-fogo com a Rússia.

Um encontro semelhante já foi realizado em 2 de março, em Londres, mas de forma presencial.

Segundo o governo britânico, a videochamada dará sequência às reuniões de chefes militares e ministros da Defesa programadas para esta semana, na França.

Starmer deseja formar uma “coalizão” de nações dispostas a enviar tropas ao território ucraniano após um eventual cessar-fogo, com o objetivo de dissuadir a Rússia de novas agressões no futuro, porém a ideia ainda encontra resistência em parte da Europa, como na Itália. (ANSA).