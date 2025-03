Starmer convoca nova reunião sobre garantias à Ucrânia

LONDRES, 10 MAR (ANSA) – O premiê do Reino Unido, Keir Starmer, convocou para o próximo sábado (15) uma reunião virtual dos líderes dos países dispostos a fornecer garantias de segurança à Ucrânia no caso de um eventual acordo de cessar-fogo com a Rússia.

Um encontro semelhante já foi realizado em 2 de março, em Londres, mas de forma presencial. Segundo o governo britânico, a videochamada dará sequência às reuniões de chefes militares e ministros da Defesa programadas para esta semana, na França.

Starmer deseja formar uma “coalizão” de nações dispostas a enviar tropas ao território ucraniano após um eventual cessar-fogo, com o objetivo de dissuadir a Rússia de novas agressões no futuro, porém a ideia ainda encontra resistência em parte da Europa, como na Itália.

Na semana passada, o governo britânico já conversou sobre o assunto com cerca de 20 nações, a maioria delas europeias ou da Commonwealth, que reúne ex-colônias do Reino Unido. (ANSA).