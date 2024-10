Starmer admite que retomar diálogo com UE não será fácil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 14:59 Para compartilhar:

O primeiro ministro briânico, Keir Starmer, admitiu, nesta quarta-feira (2), ao final de um dia de reuniões em Bruxelas, que a “retomada” das relações do Reino Unido com a UE não será um processo fácil.

Starmer realizou reuniões de alto nível durante o dia, incluindo uma longa reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A reunião, disse ele, concentrou-se em “virar a página da antiga maneira de conduzir essas negociações e iniciar uma nova maneira (…) O que não quer dizer que não haverá desafios, e não quer dizer que será fácil”.

Portanto, acrescentou ele, a conversa com Von der Leyen concentrou-se em definir “o tom” dos contatos futuros.

A discussão do dia “foi o primeiro passo em um caminho que levará a negociações”, disse o primeiro-ministro britânico no final de suas reuniões.

Desde que assumiu o poder, em julho, Starmer prometeu uma “retomada” das relações com a União Europeia, embora tenha apresentado poucos detalhes sobre como melhorar os acordos cuidadosamente negociados que regem as relações através do Canal da Mancha.

“Acredito firmemente que o público britânico quer voltar à liderança pragmática e sensata quando se trata de lidar com nossos vizinhos mais próximos, para fazer o Brexit funcionar”, disse Starmer nesta quarta-feira em Bruxelas.

Von der Leyen disse, também nesta quarta-feira, antes da reunião, que os dois lados deveriam “explorar as possibilidades de maior cooperação à medida que nos concentramos na implementação total e fiel do acordo de retirada”.

“Nestes tempos de incertezas, parceiros com a mesma mentalidade devem cooperar mais estreitamente”, afirmou.

Essa é a primeira visita de um primeiro-ministro britânico à sede da UE desde 2020, e Starmer pretende enviar um sinal claro de que uma nova página foi virada depois que seu Partido Trabalhista expulsou os conservadores do poder.

No entanto, o líder britânico – que no referendo de 2016 votou pela permanência na UE – insistiu que “retomar” as relações não significará reverter o Brexit, que continua sendo uma questão politicamente tóxica no Reino Unido.

Em contrapartida, Starmer está sob pressão para ser mais assertivo sobre o que exatamente o Reino Unido quer da UE e o que está disposto a dar em troca.

Ainda nesta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, que estava sendo criticado desde 2019 por ter recebido presentes no valor aproximado de 107 mil libras (valor em 773,7 mil reais na cotação atual), anunciou a devolução de 6 mil libras (valor em 43,4 mil reais na cotação atual), a soma equivalente a vários deles.

Em sua declaração, um porta-voz da Downing Street, a residência do primeiro-ministro, disse que Starmer se comprometeu a revisar as regras sobre presentes e entretenimento.

del/ahg/mb/jmo/aa