Starbucks perde valor de mercado de US$ 12 bilhões em meio a preocupações com vendas

A Starbucks viu quase US$ 12 bilhões serem apagados de seu valor de mercado durante o mês passado, à medida que as vendas desaceleraram em meio a carteiras de consumidores mais apertadas e crescentes conflitos trabalhistas no Estados Unidos.

Os investidores estão preocupados com a possibilidade de os consumidores gastarem dinheiro em uma xícara de café caro durante a temporada de férias, quando os orçamentos ficam mais apertados, de acordo com a Bloomberg , citando dados de vendas de analistas do JPMorgan que sinalizaram uma “desaceleração significativa” na Starbucks em novembro.

Apesar de apresentar um crescimento de vendas melhor do que o esperado de 8% no quarto trimestre fiscal, o preço das ações da cafeteria desacelerou semana após semana, acompanhando as tendências na indústria de lanches e café.

Quando os mercados abriram na segunda-feira, as ações da Starbucks caíram 1,6%, caindo pela 11ª sessão consecutiva naquela que é a mais longa sequência de perdas desde a estreia pública da Starbucks em 1992.

A derrota eliminou 9,4% do valor de mercado da Starbucks, um declínio de quase US$ 12 bilhões.

No início do pregão de quinta-feira, o preço das ações da empresa com sede em Seattle caiu cerca de 6,5%, para US$ 96,90, em uma base mensal.

Quando o preço das ações da rede de cafeterias começou a cair, ela estava organizando o seu Red Cup Day anual. O evento promocional contou com baristas distribuindo gratuitamente xícaras vermelhas, reutilizáveis ​​e com tema natalino aos clientes em suas compras de café no dia 16 de novembro, embora as festividades tenham sido ofuscadas por uma paralisação.

Centenas de trabalhadores representados pelo sindicato Workers United abandonaram o trabalho num dia notoriamente movimentado – exigindo melhores funcionários e horários – enquanto os funcionários não sindicalizados enfrentavam um dos “dias mais infamemente difíceis e com falta de pessoal”, à medida que os pedidos de bebidas se acumulavam e os funcionários acabar recebendo abusos de clientes frustrados durante longos tempos de espera.

