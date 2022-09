Starbucks nomeia Laxman Narasimhan como novo CEO

admin3 02/09/2022 - 12:00 Compartilhe

São Paulo, 2 – O CEO da multinacional anglo-holandesa de bens de consumo Reckitt Benckiser, Laxman Narasimhan, foi nomeado novo CEO da Starbucks, anunciou na quinta-feira, 1º de setembro, a companhia norte-americana. Narasimhan, de 55 anos, vai deixar a Reckitt Benckiser em 30 de setembro, após três anos no comando da empresa.

Howard Schultz, que em abril assumiu o comando da Starbucks como CEO interino, deve permanecer no posto até abril de 2023 e ajudar na transição do novo CEO, disse a presidente do Conselho de Administração da Starbucks, Mellody Hobson.

Narasimhan vai assumir o cargo de CEO e se juntar ao conselho em 1º de abril, disse a companhia.

Já Schulz vai permanecer como membro do conselho.