Starbucks: lucro aumenta 349% no 4º trimestre fiscal, para US$ 1,76 bilhão

A Starbucks obteve lucro líquido de US$ 1,764 bilhão, ou US$ 1,49 por ação, no quarto trimestre de seu ano fiscal 2021, encerrado em 3 de outubro, informou a companhia em relatório. O resultado representa aumento de 349,4% ante o período correspondente do ano fiscal anterior, quando a companhia lucrou US$ 392,6 milhões, ou US$ 0,33 por ação. O lucro por ação no quarto trimestre fiscal de 2021 inclui um ganho de US$ 0,56 referente ao desinvestimento da joint venture da Starbucks na Coreia do Sul e de US$ 0,10 pelo fato de o quarto trimestre deste ano ter tido uma semana a mais. Em termos ajustados, o lucro por ação aumentou de US$ 0,51 para US$ 1,00.

A receita líquida cresceu 31% na mesma comparação, para US$ 8,14 bilhões. Segundo a Starbucks, essa alta foi motivada em parte pela base de comparação mais fraca, já que em igual trimestre do ano passado os negócios foram afetados pela pandemia de covid-19. O forte desempenho das lojas operadas pela companhia nos Estados Unidos também contribuiu para esse aumento, assim como a semana extra no quarto trimestre fiscal de 2021. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,99 por ação e receita de US$ 8,21 bilhões.

As vendas globais no conceito mesmas lojas cresceram 17% na comparação anual, refletindo um aumento de 2% no tíquete médio e de 15% no número de transações. As vendas mesmas lojas aumentaram 22% na América do Norte, 22% nos Estados Unidos e 3% no segmento internacional. Na China, essas vendas diminuíram 7%.

Saiba mais