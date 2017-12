‘Star Wars’, irmãos Lumière e Cora Coralina estão entre as estreias da semana

om novos personagens e todos aqueles que, há 40 anos, incendeiam o imaginário do público – Luke Skywalker, a princesa Leia, Chewbacca -, Star Wars /Os Últimos Jedi é a grande estreia desta quinta, 14. Uma belíssima aventura e uma autêntica fábula revolucionária para o século 21. Mas tem também os documentários. São muitos – cinco! O melhor de todos resgata os irmãos Lumière. A aventura – do cinema – começa! Os brasileiros são filmes de personagens que também vale recuperar – Cora Coralina, e as vozes que dão vida à sua poesia; Dom Paulo Evaristo Arns, e sua luta por direitos; Edna Savaget, pioneira da TV; e o arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha.

Cora Coralina – Todas as Vidas

Brasil/2016, 86 min. Dir. Renato Barbieri.

A história de Aninha – Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas – e como ela se tornou umas das mais apreciadas poetas do Brasil. O diretor utiliza entrevistas e material de arquivo, mas o maior interesse do filme vem das vozes – se a 'epilírica' de Cora tem muito de autobiográfico e confessional, as atrizes que a interpretam em diferentes momentos,. recitando sua criação, fazem a força. Maju Souza, Camila Márdila, Walderez de Barros. E ainda Bete Goulart e Zezé Motta. Não um grande filme, mas um tributo honesto e sensível.

Coragem! – As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arns

Brasil/2016, 76 min. Dir. Ricardo Carvalho.

Outro documentário, e agora sobre as muitas vidas de outro personagem essencial. Arcebispo de São Paulo, depois Cardeal, Dom Paulo morreu há um ano – exatamente no dia 14 de dezembro de 2016. Defendeu as minorias, enfrentou com altivez o arbítrio, durante os anos de chumbo da ditadura militar. É importante discutir seu legado neste momento particular da história do País. Com Paulo Betti.

Lumière! A Aventura Começa

Lumière ! L’aventure commence, França/2016, 90 min. Dir. Thierry Frémaux.

Diretor do Instituto Lumiére, em Lyon, e délégué-général do Festival de Cannes – o que significa que é responsável pela seleção do maior festival do mundo -, Frémaux analisa o legado dos irmãos Auguste e Louis Lumière. A aventura que começa é a do cinema. Por meio de 108 curtas recuperados, o filme sustenta uma tese que não deixa de ser ousada – a técnica pode ter evoluído, mas os procedimentos dos irmãos resistiram ao tempo. Com seu cinematógrafo, eles realmente inventaram o cinema e apontaram o caminho para Eisenstein, Kurosawa, James Cameron, Richard Fleischer, Raoul Walsh (alguns dos grandes diretores citados). Um filme de (re)descoberta. Não se trata de uma arqueologia do cinema, mas de cinema, simplesmente.

Mulheres Divinas

Die göttliche ordnung, Suíça/2016, 97 min. Dir. Petra Biondina Volpe. Com Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig.

O candidato da Suíça a uma vaga no Oscar. Você não vai acreditar, mas em 1970 as mulheres ainda não tinham direito de voto no país. Uma dona de casa toma consciência e passa a militar no movimento feminista, lutando por direitos com as demais mulheres. No limite, elas saem de casa, e os maridos reagem. A guerra dos sexos.

O Poder e o Impossível

6 Below: Miracle On The Mountain, Estados Unidos/2017, 102 min. Dir. Scott Waugh. Com Josh Hartnett, Mira Sorvino.

A jornada do ex-jogador de hóquei Eric LeMarque. Sempre em busca de emoção, ele pratica snowboard, mas é colhido por uma tempestade. Mais que uma aventura de sobrevivência, o filme aborda o amadurecimento. Tem a ver com a experiência pessoal do próprio Josh Hartnett. Segundo suas palavras – "Estava na capa de todas as revistas. Não podia ir a lado nenhum. Não me sentia confortável na minha própria pele. Estava sozinho. Não confiava em ninguém. Por isso abandonei Hollywood e voltei para o Minnesota, para a minha velha namorada e os velhos amigos. Ainda tento lidar com tudo isso." A escolha do filme faz parte desse aprendizado.

Professor Marston e as Mulheres-maravilhas

Professor Marston & the Wonder-Women, Estados Unidos/2017, 108 min. Dir. Angela Robinson. Com Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote.

A história do psicólogo William Marston, que ajudou na criação do detector de mentiras e na formatação da personagem Mulher-Maravilha. O blockbuster com Gal Gadot pode não ter sido (com certeza!) o melhor filme do ano, mas foi um dos mais influentes na afirmacão do empoderamento feminino. Quer dizer que havia um homem por trás de tudo? Curioso, e polêmico.

Silêncio no Estúdio

Brasil/2017, 82 min. Dir. Emilia Silveira.

Mais um documentário, e importante. Recupera a história de Edna Savaget, pioneira da TV brasileira, em que destacou na formatação de programas femininos, alguns bem avançados. Em fase de empoderamento das mulheres, vale lançar luzes sobre essas figuras históricas.

Star Wars: Os Últimos Jedi

Star Wars: The Last Jedi, Estados Unidos/2017, 150 min. Dir. Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher.

O melhor filme da saga em anos – o diretor e roteirista Johnson traz de volta o mítico Luke Skywalker e cria novos personagens para dar continuidade ao legado dos jedis. Rey e Finn, ou como a escória do universo, unida, faz frente aos desígnios sinistros de Kylo Ren, que reorganiza o Primeiro Império para tentar destruir a Aliança Rebelde. Uma fábula revolucionária para as crianças (de todas as idades) do século 21. E, para os fãs, é emocionante reencontrar Luke, 30 e tantos anos depois. Ou Carrie Fisher – um ano após sua morte, ela permanece viva, eternizada por esse mistério do cinema que permite às pessoas sobreviverem como imagem. Olha o spoiler – o mais tocante é que a princesa Leia sempre representou a esperança. Rey, a nova (a ultima?) jedi, será a depositária de seu legado. Um filme sobre perdas, sobre sonhos destroçados – e renovados.

Tudo É Projeto

Brasil/2017, 74 min. Dir. Patrícia Rubano, Joana Mendes da Rocha.

O quarto documentário brasileiro que entra nesta quinta. O arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha é um dos profissionais mais conceituados, e premiados, do mundo em sua área. O filme resgata sua história, e influências. Nome decisivo da chamada ‘Escola Paulista’, representa – sintetiza? – uma arquitetura crua, limpa e socialmente responsável. Se tudo é projeto, como quer o título, a obra de Paulo é acima de tudo um projeto de humanidade.

