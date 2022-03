“Star Trek: Picard” mostra lado romântico em 2ª temporada

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) – Depois de uma primeira temporada de sucesso, a série dramática e de ficção científica “Star Trek: Picard” retorna para ver seu herói titular, interpretado pelo ator britânico Patrick Stewart, corajosamente indo aonde nunca esteve antes –em um relacionamento.

“Eu realmente gostei dos aspectos de relacionamento da série, certamente quando eles estão em uma atmosfera romântica. Isso tem sido fascinante”, disse Stewart, de 81 anos, à Reuters.

“Obviamente, em ‘Picard’, o que estamos tentando fazer é encontrar lugares que não foram explorados, então não há um mapa para a resistência de Picard à intimidade romântica, mas é evidente”, acrescentou o criador do programa, Akiva Goldsman.

Dedicado ao muito amado capitão da nave estelar Jean-Luc Picard, “Star Trek: Picard” originalmente nunca deveria ter decolado depois que Stewart decidiu que não queria retornar ao papel que interpretou na série de TV de 1987-1994 “Jornada nas Estrelas: A Nova Geração” e em quatro filmes, o último lançado em 2002.

“Fui à primeira reunião (com os roteiristas do programa) para recusar, mas fiquei tão impressionado e admirando as pessoas que fizeram… essa oferta, que achei apropriado dizer a eles pessoalmente por que eu ia dizer não”, disse ele. “Bem, algo aconteceu e aqui estou eu.”

Nesta temporada, Picard é chamado de seu vinhedo na França depois que uma mensagem é ouvida no espaço profundo pedindo por ajuda.

A segunda temporada de “Star Trek: Picard” começa a ser transmitida na Paramount+ na quinta-feira.

