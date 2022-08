Star+ terá recurso de multicam para Atlético-MG x Palmeiras pelas quartas da Libertadores

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 15:09 Compartilhe

A exibição das partidas Atlético-MG x Palmeiras e Velez (ARG) x Talleres (ARG) contarão com o recurso Multicam na plataforma de streaming Star+, que assim como a ESPN, são propriedades da Disney. Com ele, os espectadores terão acesso a câmeras exclusivas fixadas nos principais jogadores de cada equipe, técnicos, ângulo geral do estádio e replays instantâneos das jogadas capitais.

Juntamente com os canais ESPN, o Star+ exibe três dos quatro confrontos desta fase da Libertadores. Além dos duelos nacionais de Galo x Palmeiras e Velez x Talleres, os canais de esporte da Disney transmitem a partida entre Athletico-PR e Estudiantes (ARG), que fazem o jogo de ida nesta quinta-feira.

Nos jogos de volta, na próxima semana, o recurso Multicam estará disponível em Palmeiras x Atlético e Estudiantes x Athletico Paranaense.

Confira os jogos de ida das quartas de final da Libertadores nos canais Disney:

Quarta, 03 de agosto

21:30 – Velez (ARG) x Talleres (ARG) – ESPN 4/Star+

21:30 – Atlético-MG x Palmeiras – ESPN/Star+

Quinta, 04 de agosto

21:30 – Athletico-PR x Estudiantes (ARG) – ESPN/Star+

