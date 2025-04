Stalker de Scarlett Johansson é preso após ameaçar bombardear marido da atriz

Michael Joseph Branham, suposto stalker da atriz Scarlett Johansson, foi preso nessa quinta-feira, 3, após planejar bombardear o estúdio do programa “Saturday Night Live”, local onde o marido da artista, Colin Jost, trabalha.

De acordo com o jornal “New York Post”, a prisão teria acontecido após o homem – que tem o nome da atriz tatuado no peito – a ameaçar.

“Da próxima vez que vocês ouvirem de mim, eu estarei na CNN para explodir uma bomba na plateia do Saturday Night Live”, escreveu no serviço de mensagens da universidade online que ele frequenta. Após ler a postagem, um membro da segurança da emissora em que Colin trabalha denunciou o episódio à policia de Nova York.

Considerado ter uma “obsessão pessoal” por Johansson, Branham foi indiciado por acusações como falso testemunho de incidente e ameaça de dano em massa, além de ter sido condenado uma pagar fiança de US$ 300 mil, cerca de R$ 1,6 milhão.

Jamie Niskanen-Singer, responsável pela defesa do stalker, alega que Michael é inocente e pede a diminuição do valor estipulado pela Justiça. Ele alega que a obsessão do homem teria acontecido após pessoas “se passarem” pela a atriz online e que o caso poderia ter sido uma armação.

“Ele deu informações. Ele pode ter sido hackeado, meritíssimo. É bem possível que haja alguém aqui que esteja armando para ele”, argumentou, enfatizando que seu cliente não possui histórico de uso de armas.

Apesar dos esforços de Jamie, a juíza do caso, Janet McDonnell, negou o pedido: “Estamos aqui porque ele ameaçou bombardear o ‘Saturday Night Live’, que é um crime violento que pode levar à fiança”, declarou antes de emitir ordens de proteção para Scarlett Johansson e seu marido.

A “Viúva Negra” já havia tentado obter uma ordem de restrição contra o fã enlouquecido em 2024, após ele a perseguir de forma online afirmando que ele é o pai de um de seus filhos.