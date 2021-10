Stablecoins devem enfrentar mesmas prerrogativas de pagamentos tradicionais

Por Huw Jones

LONDRES (Reuters) – As stablecoins teriam que cumprir as mesmas prerrogativas que suas concorrentes mais tradicionais em pagamentos de acordo com propostas de reguladores nesta quarta-feira, conforme as autoridades lidam com um setor em rápida evolução.

As stablecoins são criptomoedas projetadas para ter um valor estável em relação às moedas tradicionais, ou a uma mercadoria como o ouro, para evitar a volatilidade que torna o bitcoin e outros tokens digitais impraticáveis para a maioria do comércio.

O movimento do Facebook em 2019 para lançar sua própria stablecoin diem, então conhecida como libra, levantou preocupações entre governos e bancos centrais de que um grande concorrente de pagamentos poderia surgir da noite para o dia com pouca regulamentação.

O grupo Iosco de reguladores de valores mobiliários e o Banco de Compensações Internacionais (BIS), fórum global para bancos centrais, definiram nesta quarta-feira como as regras atuais para os principais serviços de compensação, liquidação e pagamentos também devem ser aplicadas a stablecoins sistêmicas ou muito usados.

As propostas, abertas para consulta pública antes de serem finalizadas no início do próximo ano, colocam em prática o que os reguladores há muito reclamam: as mesmas regras para o mesmo tipo de negócio e riscos associados.

As regras significam que um operador de stablecoin deve criar uma entidade legal que explique como ela é governada e gerencia os riscos operacionais, como ataques cibernéticos.

O uso de stablecoins no comércio de criptomoedas tem crescido rapidamente à medida que o varejo e os maiores investidores se interessam pela classe de ativos emergentes durante a pandemia de Covid-19.

O tether, maior stablecoin, tem valor de mercado de cerca de 68 bilhões de dólares, ante 15 bilhões de dólares um ano atrás.

Os países que permitem a operação de stablecoins seriam obrigados a aplicar os princípios como parte de sua afiliação à Iosco e ao BIS.

(Reportagem adicional de Tom Wilson)







