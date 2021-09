SRC da Arábia Saudita assina acordo de refinanciamento de US$533 mi com agência previdenciária

DUBAI (Reuters) – A Companhia de Refinanciamento Imobiliário da Arábia Saudita (SRC), o equivalente saudita à empresa de financiamento de hipotecas dos EUA Fannie Mae, informou neste sábado que chegou a um acordo de financiamento com a maior agência de Previdência

do país no valor equivalente a 533,35 milhões de dólares.

Pelo acordo, o portfólio de um programa de moradia da Organização Geral de Segurança Social (Gosi), o Makasin, será refinanciado. O Makasin oferece financiamento de moradia no modelo murabaha com taxa fixa para trabalhadores do setor público e privado, e também para aposentados.

O Masakin é administrado pela empresa de financiamento de moradia Dar Al Tamleek.

“A parceria com o GOSI acelera ainda mais nosso propósito de ter mais donos de casa no Reino”, afirmou o executivo-chefe do SRC, Fabrice Susini, em um comunicado.

“Nosso trabalho com organizações como Gosi torna o financiamento de moradia ainda mais acessível e barato para cidadãos, e também fornece um dinamismo a mais para o robusto financiamento de moradia do Reino.”

(Reportagem de Yousef Saba)

