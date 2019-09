SRB vê como positivo decreto que facilita entrada de banco estrangeiro no País

São Paulo, 30 – A Sociedade Rural Brasileira (SRB) considera positiva a iniciativa do governo de incentivar no País, por meio do decreto 10.029, a instalação de instituições financeiras domiciliadas no exterior. “Para a SRB, o decreto sinaliza a intenção do governo de ampliar a concorrência entre os bancos, reduzir juros e destravar a economia”, informa a entidade, em comunicado.

Com a medida, conforme a SRB, caberá apenas ao Banco Central dar o aval para o ingresso de instituições no sistema financeiro nacional, acabando com a necessidade de uma autorização do presidente da República, a cada vez que um banco estrangeiro queira instalar filial no Brasil.

O decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, foi publicado no Diário Oficial na sexta-feira passada, 27.

A medida autoriza, ainda, o Banco Central a aumentar o porcentual de participação de estrangeiros no capital de instituições financeiras com sede no Brasil.

Ainda de acordo com a SRB, o País deve agora mirar novas ações de incentivo ao crédito e retomada econômica, começando pela aprovação das reformas estruturais, como a previdenciária e a tributária. Outro projeto liderado pela entidade que pode ajudar a ampliar os investimentos estrangeiros no País é o Projeto de Lei 2.963, que torna viável a venda ou arrendamento de propriedades rurais para empresas brasileiras de capital estrangeiro.