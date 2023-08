Spritz e Negroni são os drinks favoritos dos italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 24 AGO (ANSA) – O Spritz e o Negroni são os coquetéis mais difundidos em todo o território italiano, mas há tendências locais: o Mojito é mais apreciado nas regiões setentrionais do país, o Gin Tônica faz sucesso em Valle d’Aosta, o Americano em Friuli-Venezia Giulia e a Margarita na Liguria e em Piemonte.

Os dados são de uma análise da Tilby, do grupo empresarial Zucchetti, que conta com um observatório “Drink & Food” (bebida e comida) monitorando as tendências.

O relatório também mostra que Sex on the Beach e Piña Colada são mais procurados na Sardenha, o Moscou Mule na região de Marche, e os coquetéis sem álcool saem bastante em Abruzzo.

Segundo a análise, o verão é a estação com maior consumo de drinks, mas há tendências específicas para outras épocas do ano.

O interesse por Spritz, Negroni e Gin Tônica aumenta perto do Réveillon, enquanto Mojito e Sex on the Beach são mais populares entre junho e setembro.

Entre os vinhos mais amados está o Prosecco, mas em geral os italianos preferem os vinhos tintos aos brancos em todas as regiões. (ANSA).

