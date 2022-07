Spotify tem receita trimestral acima das expectativas, descontinuará Car Thing

Por Supantha Mukherjee







ESTOLCOMO (Reuters) – O Spotify reportou nesta quarta-feira receita no segundo trimestre acima das estimativas dos analistas, ajudada por um salto de 14% nos assinantes pagantes, bem como divulgou uma expectativa otimista para o trimestre atual.

Seus usuários ativos mensais aumentaram quase um quinto, para 433 milhões, acima das expectativas de 428 milhões, e devem atingir 450 milhões no terceiro trimestre.

A receita da empresa sueca de streaming de música vem de assinantes pagantes e da exibição de anúncios para usuários que usam seu serviço gratuitamente. A receita apoiada por anúncios aumentou 31% no trimestre.

“Vimos um pouco de enfraquecimento nas últimas duas semanas do trimestre”, disse o diretor financeiro do Spotify, Paul Vogel, em entrevista.

“Embora esperemos que a publicidade se torne uma parte muito maior de nossos negócios a longo prazo… ainda é uma quantidade razoavelmente pequena de nossa receita de apenas 13%”, disse.

Os assinantes premium, que respondem pela maior parte da receita da empresa, subiram para 188 milhões, superando as expectativas dos analistas de 187 milhões.

O Spotify registrou um aumento de 23% na receita, para 2,9 bilhões de euros, em comparação com as expectativas de 2,8 bilhões de euros, segundo dados do IBES da Refinitiv.

Para o trimestre corrente, a empresa prevê 194 milhões de assinantes pagos, em linha com as expectativas. Também espera receita de 3 bilhões de euros, acima das estimativas de 2,95 bilhões de euros.

CAR THING

A companhia irá parar de produzir o Car Thing, um dispositivo de streaming controlado por voz instalado no painel de veículos. Ele foi lançado em abril do ano passado antes de uma implementação mais ampla. Com preço de 89,99 dólares, o dispositivo está atualmente com desconto para 49,99 dólares.

A essa faixa de preço e com problemas crescentes na cadeia de suprimentos, a empresa não conseguiu alcançar um perfil econômico atraente, disse o presidente-executivo, Daniel Ek, em entrevista.

